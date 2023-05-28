На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Камчатки, сообщил региональный филиал «Единой геофизической службы РАН». Эпицентр находился в 199 км от села Мильково на востоке полуострова на глубине 53 км.

Жители сообщают в Telegram-канале филиала «Единой геофизической службы РАН», что почувствовали толчки. О разрушениях не сообщалось.

Восточнее также произошло землетрясение магнитудой 3,9. У южных берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8. В последний раз землетрясение магнитудой выше 5 происходило 14 мая.

Леонид Уварчев