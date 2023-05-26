Первый экземпляр Aston Martin DB12 продали за $1,6 млн

Компания Aston Martin продала первый экземпляр нового спорткара DB12 — за купе выручили $1,6 млн, которые будут отправлены на благотворительность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Aston Martin DB12 на amfAR Gala в Каннах

Фото: Aston Martin Aston Martin DB12 на amfAR Gala в Каннах

Фото: Aston Martin

За автомобиль на благотворительном аукционе в рамках гала-мероприятия amfAR Gala в Каннах неназванный покупатель согласился заплатить сумму, кратно превышающую стоимость купе в открытой продаже. Первый экземпляр DB12 создан силами специалистов заводского подразделения по персонализации автомобилей Q by Aston Martin.

Особенностью модели в исполнении Launch Edition стали фирменный цвет кузова Iridescent Emerald, вышивка на подголовниках и особые шильдики на кузове. Также на крышке двигателя появятся автографы пилотов заводской команды Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team — двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо и канадца Лэнса Стролла.

Напомним, премьера Aston Martin DB12 состоялась в мае 2023 года. Продажи автомобиля начнутся до конца 2023 года.

Максим Вершинин

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