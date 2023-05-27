YouTube заблокировал канал российского издания Ura.ru

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт российского издания Ura.ru. Об этом сообщается на сайте медиапроекта. По словам редактора канала Ura.ru Михаила Титова, канал заблокировали из-за видео о референдумах в новых российских регионах. На канале было 85 тыс. подписчиков.

Как пояснил Михаил Титов, первый страйк от YouTube издание получило 3 мая за прошлогоднее видео с заявлением администрации Херсонской области о проведении референдума о вхождении в состав России. Второй — 12 мая за видео о том, что изменится в ЛНР и ДНР после референдумов о присоединении к России. По словам редактора, в сюжетах «не было жестких кадров или призывов, только заявления чиновников и факты».

«Третий страйк и автоматическую блокировку мы получили сегодня с формулировкой "нарушение правил"»,— приводятся на сайте Ura.ru слова редактора. Он сообщил, что издание создало новый канал на видеохостинге.

Анастасия Ларина