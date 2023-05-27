ФК «Урал» разгромил «Химки» и сохранил место в РПЛ

Футбольный клуб «Урал» одержал победу над «Химками» в 29 туре «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил на стадионе «Арена Химки» и закончился со счетом 0:3 (0:2) в пользу уральцев.

В первом тайме дубль оформил Александр Юшин (24, 40), во втором тайме один мяч забил Даниэль Мишкич (63).

Желтые карточки получили четыре игрока ФК «Химки» и полузащитник уральской команды Ибраима Сиссе.

ФК «Урал» остался на 11 месте, набрав 33 очка и сохранив прописку в РПЛ.

Последний матч сезона «Урал» проведет на «Екатеринбург Арене» 3 июня против «Сочи».

Напомним, 17 мая «Урал» в финале «Пути регионов» Кубка России потерпел поражение от ФК «Краснодар». Соперник получил путевку в суперфинал, где 11 июня встретится с московским ЦСКА.

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