В Заксобрании Петербурга предложили штрафовать чиновников за отписки

В ближайшее время Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрит вопрос о внесении в Госдуму РФ законопроекта о штрафах за формальные и пустые ответы должностных лиц на обращения граждан. Об этом со ссылкой на одного из разработчиков документа, депутата Андрея Рябоконя 27 мая сообщает ТАСС.

«Вопрос мы проработали, в настоящий момент в законе обозначен срок рассмотрения обращения 30 дней, а ответственности за содержание ответа не установлено. В итоге мы имеем то, что формально чиновники отвечают в течение установленного срока, но по существу гражданин может получить незаконную отписку»,— цитирует информагентство одного из авторов инициативы.

Господин Рябоконь рассчитывает, что субъектом права законодательной инициативы выступит Заксобрание Петербурга. «Инициатива будет рассмотрена на заседании и в случае принятия направлена в Госдуму и правительство РФ на заключение»,— пояснил он.

Предполагается, что изменения будут внесены в КоАП РФ. За бездействие или формальную отписку в ответ на обращения граждан чиновников предлагается штрафовать на сумму от 5 до 10 тыс. рублей. При повторном нарушении —от 10 до 20 тыс. руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутат петербургского Заксобрания Павел Крупник предложил на федеральном уровне ввести дополнительные меры контроля за здоровьем для автомобилистов старше 75 лет и выдавать пожилым водителям права только на пять лет.

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