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Депутат Крупник предложил сократить срок действия прав для пожилых водителей

Депутат ЗакСа Павел Крупник предложил ввести дополнительные меры контроля за здоровьем для автомобилистов старше 75 лет, рассказал он «Ъ-СПб». Чиновник предложил выдавать права на пять лет после достижения этого возраста.

По его словам, в России необходимо ввести более углубленную и серьезную медицинскую комиссию для пожилых водителей. Соответствующее предложение направлено главе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову.

Господин Крупник заявил, что в последние годы в стране растет количество ДТП с участием пожилых автомобилистов. Он предложил выдавать права сроком на пять лет после достижения 75 лет. «Мы их жизни спасем, не допустив за руль, не выдав права человеку, который действительно болен в 80 лет. У него может прехватить сердце в дороге, что повлечет аварию. Я не хочу нарушать их права — я хочу побеспокоиться об этих водителей»,— добавил он.

Он отметил, что эта инициатива является его личной. Если в ГИБДД выразят поддержку предложения, то вопрос будет решаться на законодательном федеральном уровне.

Полина Пучкова, Надежда Ярмула

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