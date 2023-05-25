«Враги заминировали огромную территорию»

Власти будут принимать решение о возвращении жителей в села Гора-Подол, Козинка и Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области 25 и 26 мая. Губернатор Вячеслав Гладков объяснил, что зашедшие туда 22 мая украинские диверсанты заминировали жилые дома, здания и улицы, а разминирование продолжается до сих пор. Временно отселены более 550 человек. По подсчетам местных властей, в результате действий противника повреждены около 500 домов. Из 13 пострадавших мирных жителей один погиб, девять еще находятся в больницах, в том числе трое в реанимациях. Региональные чиновники ищут законные способы вооружить 3 тыс. народных дружинников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белгородские власти продолжают подсчет ущерба от вторжения ДРГ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Белгородские власти продолжают подсчет ущерба от вторжения ДРГ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Возвращаться в атакованные 22 мая бойцами из украинских «Легиона “Свобода России”» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и Русского добровольческого корпуса села Гора-Подол, Козинка и Глотово «пока нельзя». Об этом рассказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков во время вечернего прямого эфира 24 мая. «Решение по Гора-Подолу будет принято завтра, по Козинке и Глотову — послезавтра. Там до сих пор идет разминирование. Враги зашли, заминировали огромное количество территории, в том числе жилые дома, административные здания и просто улицы»,— объяснил он. Власти не могут допустить, «чтобы произошло какое-то несчастье»: «Перепроверяем всю территорию, как только разрешат военные, сразу вернетесь домой».

По данным губернатора на утро 24 мая, всего из Грайворонского городского округа временно отселены более 550 человек. Они размещены в пунктах временного размещения в Ивне, Ракитном, Старом Осколе и Строителе. По оценке главы округа Геннадия Бондарева, в муниципалитете повреждено более 500 домов и зданий, в том числе 200 строений в самом райцентре Грайворон. Его жители, а также население села Головчино вернулись в дома 23 мая после завершения контртеррористической операции. Общий подсчет ущерба от вторжения еще не завершен. Подомовой обход власти начали только 24 мая, так как до этого было небезопасно.

В Глотове и Козинке также работают оперативники региональных управлений МВД и СКР, сотрудники кинологической службы и эксперты-криминалисты. Вместе с силами Росгвардии и Минобороны РФ они осматривают дома, чтобы выявить пособников диверсантов. Полиция и ФСБ устанавливают личности всех вторгшихся, уточняют данные об их числе, вооружении и экипировке. Кроме того, в постоянной боевой готовности находится резерв на случай обострения оперативной обстановки.

Геннадий Бондарев рассказал, что диверсанты отнимали у жителей паспорта, телефоны и автомобили, на бронемашинах заезжали в огороды, делали в селах оградительные сооружения (чиновник показал часть вырытого окопа), в том числе из машин. Перед этим несколько часов шла «абсолютно непрерывная канонада». Были ранены 13 человек, один из них — входивший в территориальную оборону Юрий Гаевой — позже скончался. По словам губернатора, сейчас в больницах находятся девять человек: трое в реанимации в тяжелом состоянии, шесть в отделениях.

Обращения о том, как быть в случае с отнятым диверсантами автомобилем, уже поступили губернатору. «Ситуация для нас новая, таких еще не было. Надо обратиться к главе сельского поселения там, где прописаны. Мы перепроверим эту информацию и будем думать, как решить этот вопрос»,— ответил Вячеслав Гладков. По его словам, пока решения нет, его будут искать, но прежде «нужно подтверждение, что это произошло».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «налет диверсантов рассчитан на создание у натовских кураторов киевского режима ложного впечатления о некоей высокой боеспособности ВСУ». По ее мнению, эта попытка провалилась, а другие будут жестко пресекаться. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также отметил, что «на подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко».

Между тем атаки на регион продолжались 23 и 24 мая. Во вторник под обстрелы и удары беспилотников попали семь муниципалитетов. Шебекинский горокруг был обстрелян 13 раз, там же зафиксированы три атаки с БПЛА. В Грайворонский горокруг выпустили девять снарядов, в том числе по Гора-Подолу (повреждена телевышка и труба газопровода), а в райцентре были обнаружены остатки двух беспилотников. Кроме того, между селами Глотово и Безымено поврежден газопровод. Волоконовский район также обстреляли девять раз. Белгородский — восемь, там же в селе Нижний Ольшанец еще был сбит беспилотник. Трижды БПЛА атаковали Краснояружский район, дважды — Яковлевский горокруг, один раз — Белгород. Еще два раза ВСУ обстреляли Борисовский район. Пострадавших нигде не было. Помимо газопровода зафиксированы повреждения зданий, в том числе коммерческих и административных, и автомобилей.

Утром 24 мая Вячеслав Гладков сообщил о двух атаках на Шебекинский горокруг: беспилотником сброшено взрывное устройство без последующей детонации над частным жилым домом в Новой Таволжанке, а в результате обстрела Терезовки в больницу с ранениями нижних конечностей попал мужчина. Днем ПВО сбила БПЛА над Белгородским районом. Поздно вечером снова был атакован погранпереход в грайворонской Козинке. В результате легкую контузию от взрывной волны получила 85-летняя женщина, чей дом находился рядом с местом обстрела. Пострадавшую доставили в райбольницу. Еще позже ПВО сработала над Валуйским горокругом.

Еще до этих двух атак Вячеслав Гладков во время прямого эфира призвал жителей продолжать сообщать в службу 112 об увиденных беспилотниках. «Угроза очень большая, наш противник постоянно совершенствуется в этом плане, мы тоже стараемся не упускать инициативу. Более конкретные факты не привожу, потому что прямой эфир»,— сказал он и отметил «очень большой объем» работ по беспилотникам.

Вместе с тем губернатор согласился с мнением о необходимости выдать оружие членам народной дружины. Ранее он категорически запретил применять личное оружие местным охотникам, так как это приведет к трагедии. Но дружина, по мнению господина Гладкова, натренирована и «имеет возможность профессионально, а не любительски» защищаться: «Наша история с точки зрения самообороны правильная».

По словам главы региона, сейчас в ней состоят почти 3 тыс. человек, из которых сформированы семь батальонов «вдоль границы»: «Они тренируются с прошлого ноября, уже боеспособные единицы, одеты в форму, предоставлено снаряжение». Но в соответствии с действующим законодательством вопрос с оружием пока не решен. Он поднимался во время диверсионной атаки, но, заверил губернатор, было достаточно военнослужащих. «Ищем законные основания. Я абсолютно согласен, что в случае необходимости надо дать отпор врагу за счет тех, кто натренирован»,— добавил он.

Александр Прытков