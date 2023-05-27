В Ярославле состоялось открытие Дня города

В Ярославле на стадионе «Спартаковец» состоялась церемония открытия Дня города. Праздник начался в 12:00.
Открытие дня города Ярославля
Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ
Церемония стартовала танцами и песнями региональных коллективов «Радость», «Гамма» «Волжанка» «Чайка», «Улыбка» и др. В номерах присутствовали элементы акробатики, эстрадного танца и художественной гимнастики.
Завершилась церемония открытия фейерверком над «Спартаковцем». А зрителей осыпали конфетти. Впереди на празднике аэрошоу в районе Стрелки. Также в мэрии заранее озвучили площадки, где лучше всего смотреть финальный салют в 23:00. Его будет хорошо видно на берегу Волги в Коровниках и Тверицах, а также с Московского моста.
«Ъ-Ярославль» сообщал программу празднования дня города.