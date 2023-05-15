Мэр Ярославля представил программу празднования дня города

Мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал об основных мероприятиях дня города 27 мая. Праздник откроется в полдень, а завершится праздничным салютом в 23:00. Градоначальник в своем телеграм-канале анонсировал основные мероприятия дня города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Салют в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Салют в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Церемония открытия пройдет в 12:00 на стадионе «Спартаковец». Два года подряд из-за пандемии ее и вовсе не проводили, а в 2022 году торжественная церемония была на речном вокзале.

«На Стрелке в 13:00 пройдет аэрошоу от пилотажной группы "Первушино", выступление Ярославского и Рыбинского аэроклубов ДОСААФ России, а также танцевальный флэшмоб от "ЯросДанс". На Советской площади состоится фестиваль "ЯрЭтно" с выставкой "Древний город – центр современного искусства" и общегородской пленэр»,— сообщил Артем Молчанов.

На Подзеленье разместятся клубы исторической реконструкции, в парке на Даманском будут организованы мероприятия для детей, на центральном пляже города 27 мая пройдут спортивные соревнования.

«Праздничные события пройдут в каждом районе города. А вечером в 23:00 ярославцев ждёт красочный салют на Стрелке!»— добавил мэр Ярославля.

Андрей Иванов