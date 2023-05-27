Два исторических захоронения благоустроили на Бугровском кладбище

Агентство по сохранению и развитию исторической среды (АСИРИС) привело в порядок могилы изобретателя и механика Василия Калашникова, основателя железобетонного судостроения Ивана Сиверцева и его супруги Татьяны на Бугровском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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На могилах выровняли и покрасили ограду, помыли памятники, обновили цветник и переложили просевшую плитку.

Исторические захоронения благоустраивают в регионе по программе «Памятно». В 2023 году с помощью волонтеров планируется привести в порядок 20 могил известных нижегородцев.

Елена Ковалева