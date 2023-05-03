Проект по сохранению исторических захоронений стартовал в Нижегородской области

В Нижегородской области стартовала программа по восстановлению исторических захоронений «Памятно», сообщило агентство по сохранению и развитию исторической среды (АСИРИС). В 2023 году с помощью волонтеров планируется привести в порядок 20 могил известных нижегородцев.

Первым в порядок привели захоронение композитора Александра Касьянова на Бугровском кладбище: ограду и памятник очистили и покрасили, старую листву и сорняки убрали. Благоустройством занимались сотрудники АСИРИС, представители нижегородской консерватории, глава Советского района Александр Иванов и двоюродная правнучка композитора Мария Касьянова.

До конца года планируется навести порядок и на могилах семьи Анненковых, Германа Ливена, Кати Пешковой, супругов Яворовских, Мельникова-Печерского, Николая Собольщикова-Самарина, Константина Блохина, и Максима Дмитриева. Присоединиться к проекту может любой желающий, оставив заявку по почте: official@anoasiris.ru.

Анастасия Еремина