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Очаг птичьего гриппа купирован в Шарангском округе

Обнаруженный в Шарангском округе очаг птичьего гриппа купирован. Об этом сообщил комитет ветеринарии Нижегородской области.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Птичий грипп был обнаружен 22 мая в трупе черноголовой чайки на Добровском пруду. Специалисты утилизировали тела зараженных птиц, дезинфицировали территорию и организовали у очага круглосуточный пост.

Комитет ветеринарии рекомендовал жителям раздельно содержать разные виды домашних птиц, огородить и регулярно дезинфицировать места, где находятся пернатые. О появлении признаков заболевания или внезапной гибели домашних птиц владельцы должны сообщать в государственную ветеринарную службу.

Елена Ковалева

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