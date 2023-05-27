Очаг птичьего гриппа купирован в Шарангском округе

Обнаруженный в Шарангском округе очаг птичьего гриппа купирован. Об этом сообщил комитет ветеринарии Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Птичий грипп был обнаружен 22 мая в трупе черноголовой чайки на Добровском пруду. Специалисты утилизировали тела зараженных птиц, дезинфицировали территорию и организовали у очага круглосуточный пост.

Комитет ветеринарии рекомендовал жителям раздельно содержать разные виды домашних птиц, огородить и регулярно дезинфицировать места, где находятся пернатые. О появлении признаков заболевания или внезапной гибели домашних птиц владельцы должны сообщать в государственную ветеринарную службу.

Елена Ковалева