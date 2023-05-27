В Орле для пополнения числа контрактников организовали «ярмарку вакансий»

В Орле 26 мая прошла ярмарка вакансий для граждан, желающих пойти на военную службу по контракту, сообщил региональный департамент социальной защиты, труда и занятости. В результате в центр занятости населения Железнодорожного района города пришли свыше 50 человек.

«На военную службу по контракту принимаются граждане от 18 до 60 лет, в исключительных случаях до 65, если у них редкая военная специальность»,- напомнил старший инструктор пункта отбора граждан на военную службу по контракту Павел Яшкин. Непосредственно для заключения контракта орловчан ждут в пункте отбора, который находится на улице Привокзальная, 17.

О том, что еще происходило в этот день в макрорегионе в результате начала спецоперации, смотрите в спецподборке «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий