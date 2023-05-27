ФСБ и МВД начали проверки общепита в Екатеринбурге

В Свердловской области силовики устроили рейд по заведениям общественного питания, сообщает источник «Ъ-Урал». В проверках участвуют сотрудники региональных ФСБ, МВД, прокуратуры, МЧС и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Силовую поддержку оказывает Росгвардия.

Первый рейд прошел в минувшую пятницу 27 мая в районе Сортировки, где проверили шесть заведений. В итоге силовики выявили ряд грубых нарушений в части санитарных и противопожарных норм. Так, у некоторых сотрудников отсутствовали санитарные книжки, в заведениях нет условий для соблюдения личной гигиены, а внутренняя отделка помещений не соответствует санитарным требованиям.

«Также правоохранителями зафиксирован ряд нарушений маркировки продуктов. Да и документацию на сырье, подтверждающее качество использовавшихся для приготовления блюд продуктов, предоставить смогли не все рестораторы»,— отметил источник. Кроме того, некоторые заведения позволяли себе работать с открытым огнем, что запрещено в условиях особого противопожарного режима.

В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области факт проведения рейдов подтвердили. Руководству заведений грозят крупные штрафы по административным статьям. В ведомстве отметили, что «практика проведения подобных мероприятий продолжится».

Напомним, в Тавде (Свердловская область) 24 человека отравились роллами в ресторане японской кухне. Сейчас следователи проводят проверку. Может быть возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

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