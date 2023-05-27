Силовики начали проверку из-за массового отравления людей в японском ресторане в Тавде

Следователи проводят проверку из-за отравления 24 человек роллами в ресторане японской кухни «Хотей» в Тавде. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что по итогам мероприятий может быть возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

По данным силовиков, в 20-х числах мая в городскую больницу с признаками пищевого отравления обратился ряд граждан. Выяснилось, что все они заказывали еду или посещали местное заведение.

В Роспотребнадзоре ранее сообщали, что по результатам первых семи исследований установлен возбудитель острой кишечной инфекции — сальмонелла. Сейчас ресторан закрыт. Собственников обязали провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия и обследование сотрудников.

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