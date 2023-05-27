На пленуме КПРФ почтили память 32 погибших в спецоперации однопартийцев

Участники пленума КПРФ почтили минутой молчания память 32 членов партии, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Шестой майский совместный пленум ЦК КПРФ и Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии проходит в Подмосковье.

«Смертью храбрых пали уже 32 наших товарища-активиста. Предлагаю почтить их светлую память минутой молчания»,— сказал председатель КПРФ Геннадий Зюганов, перечислив имена погибших членов партии. Их фотографии транслировались на большом экране.

Затем господин Зюганов вручил новым членам КПРФ партийные билеты. В повестке пленума: задачи партии «по борьбе с фашизмом и патриотическому воспитанию», по «укреплению народовластия и демократизации российского избирательного законодательства», итоги финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году, утверждение финансового отчета.

Лусине Баласян