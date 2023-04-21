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Ярославский «Локо» поменяет главного тренера

Главный тренер МХК «Локо» Ярослав Люзенков покинет свой пост. Об этом сообщил президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев.

Ярослав Люзенков

Ярослав Люзенков

Фото: ХК Локомотив

Ярослав Люзенков

Фото: ХК Локомотив

В минувшей сезоне «Локо» выиграл регулярный чемпионат Молодежной хоккейной лиги, но вылетел в полуфинале Кубка Харламова. Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев на пресс-конференции сообщил, что в молодежной команде сменится главный тренер.

«По регламенту Ярослав Люзенков имеет право выкупить свой контракт, и он этим пунктом собирается воспользоваться и продолжить карьеру в «Динамо» из Санкт-Петербурга»,— сказал Юрий Яковлев.

Поиск нового главного тренера в «Локо» ведется, по словам президента клуба идут переговоры с потенциальными кандидатами в наставники.

Андрей Иванов

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