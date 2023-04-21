Ярославский «Локо» поменяет главного тренера

Главный тренер МХК «Локо» Ярослав Люзенков покинет свой пост. Об этом сообщил президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Люзенков

Фото: ХК Локомотив Ярослав Люзенков

Фото: ХК Локомотив

В минувшей сезоне «Локо» выиграл регулярный чемпионат Молодежной хоккейной лиги, но вылетел в полуфинале Кубка Харламова. Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев на пресс-конференции сообщил, что в молодежной команде сменится главный тренер.

«По регламенту Ярослав Люзенков имеет право выкупить свой контракт, и он этим пунктом собирается воспользоваться и продолжить карьеру в «Динамо» из Санкт-Петербурга»,— сказал Юрий Яковлев.

Поиск нового главного тренера в «Локо» ведется, по словам президента клуба идут переговоры с потенциальными кандидатами в наставники.

Андрей Иванов