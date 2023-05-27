Глава Крымского района предупредил подъеме уровня рек

На территории Крымского района 27 и 28 мая прогнозируется сильный дождь, ливни, грозы, град, а также подъемы уровней воды. Об этом сообщил глава района Сергей Лесь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: yandex.maps Фото: yandex.maps

«В результате данных погодных условий возрастает вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с обрывом линий связи и электропередач; нарушением в работе транспорта и жилищно-коммунальных служб; обрушением слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, крыш зданий различного назначения, падения деревьев»,— написал глава Крымского района.

Находясь на улице, рекомендуется обходить шаткие строения и слабо укрепленные конструкции. Не стоит также парковать машины под рекламными щитами и деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

На Кубани из-за проливных дождей произошло подтопление в 13 населенных пунктах. На утро 27 мая остаются подтопленными 147 дворов и 21 дом в Лабинском, Кущевском и Курганинском районах.

Тат Гаспарян

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