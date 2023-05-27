Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о меню итальянского корнера, в том числе о главном блюде — апулийской пучче.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mondo Matto Фото: Mondo Matto

В «Депо. Три вокзала» открылся итальянский корнер с новым концептом от Il Forno Group ресторатора Генриха Карпина. Кухню Mondo Matto возглавил Алексей Ковалев — чемпион России по авторской пицце. В меню есть сыры из собственной сыроварни, пиццы всех размеров и мастей — от «Маргариты» до мортаделлы, емкий раздел пасты с непременными карбонара и болоньезе.

Но главной достопримечательностью Mondo Matto стала апулийская пучча — круглая лепешка, внешне похожая на питу, с хрустящей корочкой и полая внутри, благодаря чему ее можно наполнять всевозможными начинками. Традиционно в Апулии пуччу начиняют ветчиной, сыром и салатными листьями и едят на обед прямо на улице. Но особый московский стандарт внес коррективы в стритфуд-традиции Саленто, так что тремя ингредиентами пучча Mondo Matto не ограничивается.

Тесто для лепешек готовят на закваске прямо на кухне и тут же выпекают. Кстати, можно попробовать и пустую пуччу за 150 руб. Сложносочиненная пучча стоит от 400 руб. до 990 руб. Внутри могут быть тунец с красным луком и соусом «Цезарь», томленая утиная ножка с трюфельным соусом, грибами и моцареллой, рваная свинина с маринованными огурцами и сальсой, жареные креветки с гуакамоле и сладким чили. Но все же самыми проверенными вариантами были и остаются пармская ветчина с моцареллой и руколой и овощи на гриле с песто. Так что с них лучше всего и начать.