Главный синоптик Петербурга прогнозирует дождь на День города

День города в Петербурге станет самым холодным за последние дни. Неутешительный прогноз дал начальник регионального Гидрометцентра, главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, в субботу, 27 мая, прогреться воздуху в Петербурге не даст западный ветер. Максимальная температура в городе составит всего +13…+15 градусов, а в середине дня ожидается еще и кратковременный дождь.

Однако, успокоил господин Колесов, в этот раз все будет не так уж и плохо — например, в 2010 и 2019 годах в День города в Петербурге было всего +12 градусов, а дождя — значительно больше.

В целом, по данным Северо-Западного УГМС, в Петербурге сегодня будет облачно с прояснениями, местами — кратковременные осадки. Ветер северо-западный, западный умеренный — со скоростью 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо повышаться и составит 761,5 мм ртутного столба.

«Ъ-СПб» писал, что накануне вечером после дождя петербуржцы могли наблюдать двойную радугу.

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