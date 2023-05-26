На Васильевском острове после дождя заметили двойную радугу

Двойную радугу заметили после дождя вечером в пятницу, 26 мая, на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Фотографии небесного явления оказались в распоряжении «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двойная радуга над Васильевским островом

Фото: Андрей Ершов Двойная радуга над Васильевским островом

Фото: Андрей Ершов

Ранее начальник Гидрометцентра Петербурга, главный синоптик города Александр Колесов прогнозировал, что в предстоящие выходные в Петербурге ожидается похолодание, а в ночь на воскресенье возможны заморозки. По словам специалиста, погоду в городе определяет антициклон.

В субботу, 27 мая, в День города в Петербурге синоптики обещают всего +13…+15 градусов.

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