В Свердловской области площадь лесных пожаров за сутки выросла на 5 тыс. гектаров

Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 14,3 тыс. га., сообщили в департаменте информационной политики региона. При этом накануне власти сообщали о площади возгораний в 9,2 тыс. га, т.е. на 5 тыс. га меньше, чем сегодня. Всего утром 27 мая в области действовало 20 пожаров, при этом 10 из них локализованы на площади 12,8 тыс. га.

За сутки удалось потушить 11 возгорания на площади 5,2 тыс. га. Самые крупные пожары были в в Гаринском городском округе (5 тыс. га), Шалинском городском округе (118 га) и Верхотурском городском округе (78 га). Огонь тушат более 900 человек и порядка 120 единиц техники.

Напомним, глава Уральской базы Авиалесоохраны Роман Лежнин 1 июня уйдет в отставку.

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