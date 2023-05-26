Глава Уральской базы Авиалесоохраны уйдет в отставку на фоне масштабных пожаров

Глава Уральской базы Авиалесоохраны Роман Лежнин 1 июня уйдет в отставку. Об этом сообщает telegram-канал «Не для протокола». Он занимал эту должность с февраля 2021 года.

«Ъ-Урал» обратился в департаменте информационной политики Свердловской области с просьбой прокомментировать информацию об отставке господина Лежнина. На момент подготовки публикации ответа не поступило.

Отметим, уже почти месяц Свердловская область борется с лесными пожарами. Наиболее напряженная ситуация была в начале мая, когда площадь возгораний доходила до 100 тыс. га. Впоследствии специалистам удалось снизить темпы распространения огня. Однако сейчас на фоне сухой и жаркой погоды площадь пожаров вновь начала расти.

По данным на утром 26 мая, в области действовало 19 природных пожаров на площади 9,2 тыс. га. Хотя еще накануне огонь горел на площади 6,2 тыс. га, а два дня назад — 3,6 тыс. га.

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