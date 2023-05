Фильм «Как заниматься сексом» получил награду «Особый взгляд» Каннского фестиваля

Британский фильм «Как заниматься сексом» (How to Have Sex) Молли Мэннинг получил премию «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Это вторая по значимости программа фестиваля в сфере артхауса.

Режиссер опоздала на вручение премии, так как не успела на самолет, передает Reuters. В это время председатель жюри американский актер Джон Си Райли исполнил несколько песен. Позднее режиссер вышла на сцену в футболке и шортах для бега.

Дебютная картина госпожи Мэннинг рассказывает о трех девочках-подростках, которые летом отправляются на побережье Средиземного моря. Фильм снимался на одном из островов Греции.

«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля вручат позднее сегодня, 27 мая, на закрытии кинофестиваля. Французская пресса называет фаворитами фильмы «Опавшие листья» и «Зона интересов».

Леонид Уварчев