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Коммерсантъ FM
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«Калашников» планирует выпустить первую партию обновленного АК-12 во втором полугодии

Первая серийная партия АК-12, доработанных по опыту военной операции на Украине, планируется к выпуску во второй половине 2023 года. Об этом сообщил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

«Мы уверены во всех изменениях, и поэтому будем их внедрять. Уже сейчас идет подготовка производства. Первая партия должна выйти во втором полугодии 2023 г. в объемах согласно госзаказу»,— сказал господин Сергей Уржумцев ТАСС.

Доработанный АК-12 был представлен ранее на этой неделе. Специалисты доработали диоптрический прицел и усовершенствовали цевье. Система управления огнем стала двухсторонней. Дульное устройство теперь несъемное. Также «Калашников» исключил режим отсечки по два выстрела, так как он не привел к серьезному увеличению эффективности при усложнении конструкции. В зону военной операции доработанные АК-12 поступили в феврале. Ожидается, что испытания завершатся до середины июня.

Леонид Уварчев

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