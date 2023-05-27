Депутат Госдумы Фетисов считает преступлением показ чемпионата мира в РФ

Депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Фетисов считает преступлением показ чемпионата мира в РФ и его обсуждение. Господин Фетисов — семикратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли.

«Для меня нет чемпионата мира по хоккею. Я считаю, что это преступление — показывать его у нас в стране, еще и обсуждать его итоги. Тема для меня закрыта. Это преступление — обсуждать чемпионат мира. Когда сам себя не уважаешь, уважать никто не будет»,— сказал депутат «Спорт-Экспрессу».

Чемпионат мира 2023 года проходит в Тампере и Риге. Россияне не допущены к соревнованиям из-за боевых действий на Украине. Трансляцию матчей в том числе ведет эфирный телеканал «Матч ТВ», который входит в «Газпром-Медиа холдинг».

Леонид Уварчев