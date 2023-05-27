Посольство РФ призвало Косово «прекратить произвол»

Посольство России в Сербии осудило действия «временных органов самоуправления в Косово» по «захвату административных зданий муниципалитетов Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич». Российские дипломаты призвали «прекратить произвол».

«Призываем Приштину немедленно прекратить произвол, в результате которого уже пострадали гражданские лица. Поддерживаем позицию руководства Сербии относительно безальтернативности поиска решений всех открытых проблем косовского урегулирования переговорным путем»,— говорится в комментарии посольства в Telegram.

Сербия считает территорию Республики Косово своей. По конституции она является Автономным краем Косово и Метохия.

На севере Косово, населенном преимущественно сербами, в пятницу, 26 мая, обострилась ситуация. Косовская полиция разогнала с помощью спецсредств группу сербов, пытавшихся не допустить в здания местных администраций мэров-албанцев, вступивших накануне в должность. В ответ президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении армии в повышенную боеготовность и ее выдвижении к границе в Косово.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Косовские мэры приступили к работе с помощью спецсредств».

Леонид Уварчев