Свинина в инновациях

Воронежская ГК «Агроэко» запустила в Павловском районе вторую, завершающую очередь собственного мясоперерабатывающего комбината — по собственным данным компании, «самого современного и технологичного мясоперерабатывающего предприятия в стране». В запуске помимо губернатора Александра Гусева и главы «Агроэко» Владимира Маслова поучаствовали глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и вице-спикер Госдумы, бывший воронежский губернатор Алексей Гордеев. Что показывали московским гостям на новом мясокомбинате — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».