Вкладчики переориентируются в пайщики

Частные инвесторы продолжают активно выходить на рынок коллективных инвестиций. По оценкам ЦБ, в первом квартале число счетов розничных инвесторов в ПИФах выросло почти на 400 тыс. шт., до 8,4 млн шт. В последнее время пайщики отдают предпочтение фондам с промежуточными выплатами, а также фондам денежного рынка. Впрочем, при таких инвестициях стоит учитывать не только их кажущееся сходство с депозитами, но и отличия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Счета на вырост

В первом квартале резко замедлился приток средств в ПИФы, указывает ЦБ в «Обзоре ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов» (.pdf). По итогам минувшего квартала инвесторы вложили в них 182 млрд руб., что сопоставимо с результатом аналогичного периода 2022 года, но более чем в четыре раза меньше притока в четвертом квартале минувшего года. Приток средств шел прежде всего в закрытые ПИФы — по оценке ЦБ, он составил 179 млрд руб. против 185 млрд руб. годом ранее и 764 млрд руб. кварталом ранее.

Небольшой приток отмечается в открытые (ОПИФ, около 1,4 млрд руб., против 9,6 млрд руб. выведенных средств годом ранее и 8,4 млрд руб. кварталом ранее) и биржевые фонды (БПИФ, почти 2,5 млрд руб., тогда как в первом квартале 2022 потеряли 4,3 млрд руб., но в четвертом квартале привлекли 4,4 млрд руб.).

Одновременно Банк России отмечает резкий рост числа пайщиков всех категорий фондов. За отчетный период общее количество счетов физических лиц выросло на 8,6%, до 8,6 млн шт.

Основный прирост пришелся на ОПИФы и БПИФы, общее число счетов которых выросло на 4,7%, до 8,41 млн шт. По мнению ЦБ, популярности розничных ПИФов могло способствовать снижение ставок по депозитам в начале 2023 года.

В результате граждане могли направлять часть средств в потенциально более доходные, хотя и более рисковые инструменты.

Однако инвесторы очень разборчивы в выборе направлений для инвестиций. В отчете регулятора отмечается, что в отчетный период наибольшей популярностью у частных инвесторов пользуются ОПИФы с регулярной выплатой дохода и высоколиквидные БПИФы денежного рынка. По оценке «Ъ», основанной на данных Investfunds, за январь—апрель чистый приток средств пайщиков в фонды с выплатами составил почти 23 млрд руб., а в фонды денежного рынка — более 9 млрд руб.

Депозитная альтернатива

Фонды с выплатой дохода появились на рынке коллективных инвестиций только в прошлом году, после того как у управляющих компаний появилась возможность добавлять в правила открытых ПИФов пункт о возможности выплат по паям. Ранее такая опция была доступна только в закрытых и интервальных фондах. Выплачивается доход по таким фондам ежеквартально и формируется из поступлений в виде дивидендов по акциям или купонных доходов по ценным бумагам. «Размер выплат не фиксирован и будет отличаться в различные периоды. Так как на российском рынке есть дивидендные сезоны (второй и четвертый кварталы), выплаты в эти периоды будут выше у пайщиков фонда акций или смешанного фонда»,— отмечает руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров.

Выплаты купонов по облигациям, как рублевым, так и валютным, у качественных эмитентов происходят, как правило, один раз в шесть месяцев.

Более рискованные эмитенты платят по долговым бумагам чаще — один раз в четыре месяца, а иногда — ежемесячно. Но такие облигации довольно редки на фондовом рынке. Кроме того, некоторые выпуски облигаций подразумевают частичное досрочное погашение (амортизацию) или выкуп (оферту), однако такие операции проводятся менее регулярно.

На сегодняшний день инвесторам доступно восемь фондов данного типа от пяти управляющих компаний. Минимальный порог входа по большей части фондов составляет 50 тыс. руб., но есть фонды, паи которых можно купить за несколько тысяч рублей и даже за 100 руб. Основная часть фондов, доступных инвесторам, ориентирована на дивидендные акции, но есть фонды облигаций и смешанного типа.

В случае фондов акций и смешанного типа вознаграждение управляющих компаний составляет 1,5–3,2% от стоимости чистых активов (СЧА) за год, в случае фондов облигаций — 1,5%.

При сделках по покупке и продаже паев в отделении банка или офисе УК могут взиматься дополнительные комиссии.

При покупке таких фондов стоит учитывать и просадки стоимости пая после уплаты дивидендов на величину выплаты. Андрей Макаров обращает внимание, что при получении дивидендной выплаты УК удержит НДФЛ в размере 13% или для доходов свыше 5 млн руб.— 15%. В случае классического ПИФа НДФЛ будет взиматься при погашении пая, но при условии, что владели им менее трех лет. «Если инвестор хочет реинвестировать в фонд, то лучше тогда выбрать классические открытые или биржевые ПИФы, которые инвестируют в аналогичные активы. Так как при выплате промежуточного дохода взимается НДФЛ, что снижает сумму реинвестируемых средств»,— отмечает Андрей Макаров.

Денежная подушка в упаковке

Высокая популярность фондов денежного рынка связана с их защитными свойствами. Такие фонды зарабатывают в основном на операциях обратного репо, а потому не подвержены рыночному риску. Даже в феврале 2022 года, когда паи большей части фондов, ориентированных на рублевые активы, обвалились в цене, паи фондов денежного рынка принесли доход на уровне 0,6%. По словам аналитика УК «Альфа-Капитал» Александра Джиоева, фонды денежного рынка максимально близки по своим характеристикам к депозитам, однако они имеют ряд преимуществ — ежедневное начисление дохода и, что важно, его сохранение за клиентом при его выходе из фонда в любой момент.

По данным Investfunds, инвесторам доступно семь фондов данного типа от четырех управляющих компаний. У большей части фондов минимальный порог входа составляет 1 тыс. руб., но есть и такие, где планка установлена на отметке 1 млн руб. Вознаграждение УК у таких фондов одно из самых низких на рынке и в основном составляет 0,12–0,3% от СЧА.

Однако при таких инвестициях стоит учитывать, что в стабильные времена их результаты заметно уступают не только фондам акций, но и фондам облигаций. Поэтому обычно фонды денежного рынка рассматриваются для кратковременного размещения средств.

По мнению Александра Джиоева, при дальнейшем улучшении рыночной конъюнктуры эти средства могут «быстро найти дорогу к более рисковым активам на фондовом рынке».

Виталий Гайдаев