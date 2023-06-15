Перед покупкой возьмите мотоцикл в аренду

Ассортимент представленных на российском рынке новых мотоциклов за последний год изменился радикально за счет исчезновения интересных марок и моделей. Закрылись практически все представительства больших европейских, японских и американских производителей. Хотя их новые мотоциклы купить можно, но по более высокой цене. В период неопределенности цены вырастали до неприличных значений. Сейчас они немного успокоились, но отличаются примерно в два раза от прежних. Например, мы в школе используем BMW F 900. Перед СВО новый мотоцикл стоил около миллиона, сейчас — около двух.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мотоспортсмен, каскадер, основатель мотошколы в Лужниках Марат Канкадзе

Фото: Из личного архива Мотоспортсмен, каскадер, основатель мотошколы в Лужниках Марат Канкадзе

Фото: Из личного архива

Производители из континентальной Азии, в основном китайцы, пытаются занять место европейцев и японцев. Иногда в прямом смысле в тех же салонах тех же дилеров. На последней выставке «Мотовесна», например, большой стенд был у Benelli. Некогда итальянский бренд теперь принадлежит китайской Geely Holding Group. А у нас мотоциклы Benelli продает «Авилон», в прошлом дилер BMW и Ducati. Едут такие байки неплохо, остаются вопросы к качеству. На мотоциклах Honda или Yamaha люди ездят без серьезных поломок десятилетиями, по китайцам такой статистики нет.

Что касается обслуживания, то мне не приходилось слышать, чтобы кто-то не смог починить или обслужить мотоцикл. Все можно найти или заказать, особенно если нет предубеждения против неоригинальных запчастей. Оригинальным они в качестве обычно не уступают, а иногда и превосходят. Неплохо дела обстоят с экипировкой. Поставки из Европы идут, хоть и обходными путями. А еще появляются российские бренды. Большую часть правильнее назвать российско-китайскими, но есть и чисто отечественные.

Подержанный мотоцикл в состоянии, близком к новому, сейчас покупать значительно выгоднее, чем новый, иногда вдвое. Есть несколько крупных салонов с многолетней историей, лучше покупать у них. Некоторые даже гарантию дают, хоть и не очень надолго. Хорошо, если мотоцикл приехал с японского аукциона, его VIN проверяется через интернет, узнать пробег и оценки состояния. Можно заказать с аукциона через посредника мотоцикл под свои желания. Тут правило такое же: репутация и здравый смысл. И главное — перед покупкой возьмите в аренду, сходите в мотошколу, попробуйте разные модели и классы. По моему опыту, почти 80% людей меняют свои представления о том, какой мотоцикл им нужен, после реальной практики.

Марат Канкадзе, мотоспортсмен, каскадер, основатель мотошколы в Лужниках