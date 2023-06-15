Байки заметно подорожали

За последний год ассортимент новых мотоциклов в ценовой группе более 1,5 млн руб. увеличился, а вот доступность моделей ниже 1,5 млн руб. значительно снизилась. Если говорить про бренд BMW Motorrad, в последнее время появилось много новых интересных моделей мотоциклов. Например, BMW M1000R, BMW M1000RR, BMW R18 Roctane, BMW R12 nineT. У других марок можно выделить Triumph Street Triple 765 и Triumph Tiger Sport 660, Honda 2023 Fury, Suzuki V-Strom 800. Что касается китайских производителей, то здесь можно отметить такие новые бренды, как Voge и Regulmoto. За последний год цена новых мотоциклов увеличилась на 30% и более. Например, Honda CB650R в начале 2022 года стоил 1,15 млн руб., сейчас цена мотоцикла начинается от 1,5 млн руб.
Директор по продажам мотосалона BMW Motorrad группы компаний «Автодом» Михаил Развозжаев
Фото: Из личного архива
Среди главных изменений на рынке мотоциклов за последний год можно отметить снижение доли продаж мото в кредит или лизинг. В той или иной форме многие крупные бренды остались лишь в виде дилерских центров. Например, Honda, Yamaha, HD и другие. В дальнейшем в малокубатурном и среднем сегменте однозначно будут доминировать китайские производители.
Запасные части для проведения ТО и регламентных работ для мотоциклов в России сейчас представлены в достаточном количестве. Например, наша компания заполнила свои склады расходными материалами для ТО еще зимой 2022–2023 годов. Сложности сохраняются с поставками кодированных деталей или агрегатов в сборе. Больше всего не хватает экипировки и дополнительного оборудования, а проблема подделок сейчас в разы актуальнее, их стало сильно больше. Поэтому приходится тщательно проверять каждую поставку.