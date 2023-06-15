Байки заметно подорожали

За последний год ассортимент новых мотоциклов в ценовой группе более 1,5 млн руб. увеличился, а вот доступность моделей ниже 1,5 млн руб. значительно снизилась. Если говорить про бренд BMW Motorrad, в последнее время появилось много новых интересных моделей мотоциклов. Например, BMW M1000R, BMW M1000RR, BMW R18 Roctane, BMW R12 nineT. У других марок можно выделить Triumph Street Triple 765 и Triumph Tiger Sport 660, Honda 2023 Fury, Suzuki V-Strom 800. Что касается китайских производителей, то здесь можно отметить такие новые бренды, как Voge и Regulmoto. За последний год цена новых мотоциклов увеличилась на 30% и более. Например, Honda CB650R в начале 2022 года стоил 1,15 млн руб., сейчас цена мотоцикла начинается от 1,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор по продажам мотосалона BMW Motorrad группы компаний «Автодом» Михаил Развозжаев

Фото: Из личного архива Директор по продажам мотосалона BMW Motorrad группы компаний «Автодом» Михаил Развозжаев

Фото: Из личного архива

Среди главных изменений на рынке мотоциклов за последний год можно отметить снижение доли продаж мото в кредит или лизинг. В той или иной форме многие крупные бренды остались лишь в виде дилерских центров. Например, Honda, Yamaha, HD и другие. В дальнейшем в малокубатурном и среднем сегменте однозначно будут доминировать китайские производители.

Запасные части для проведения ТО и регламентных работ для мотоциклов в России сейчас представлены в достаточном количестве. Например, наша компания заполнила свои склады расходными материалами для ТО еще зимой 2022–2023 годов. Сложности сохраняются с поставками кодированных деталей или агрегатов в сборе. Больше всего не хватает экипировки и дополнительного оборудования, а проблема подделок сейчас в разы актуальнее, их стало сильно больше. Поэтому приходится тщательно проверять каждую поставку.

Михаил Развозжаев, директор по продажам мотосалона BMW Motorrad группы компаний «Автодом»