В хуторе Лабинского района из-за подтоплений эвакуировали 11 жителей

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в хуторе Северный Лабинского района с подтопленных территорий в пункты временного размещения доставили 11 человек. Ранее сообщалось, что они отказывались от эвакуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

На территории Лабинского района выпало до 50 мм осадков. В Лабинске вода зашла на 36 придворовых территорий, в том числе в 21 дом. В городе продолжается обследование строений.

В хуторе Северный подтоплено пять жилых домов. В Привольном вода зашла на одну придомовую территорию, в станице Владимировская — на 22. Для ликвидации последствий подтопления привлекаются 90 человек и 28 единиц техники, в том числе восемь автомобилей и четыре мотопомпы. Кроме того, в готовности к реагированию находится аэромобильная группа в количестве 100 человек и 21 единицы техники.

Во всех четырех муниципалитетах Лабинского района ввели режим ЧС. Ранее оперштаб сообщал, что в Курганинском районе за один час выпало до 40 мм осадков.

Татьяна Ручкина

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