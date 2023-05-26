Акции Gap взлетели на 15% после относительно позитивной отчетности

Американский ритейлер одежды Gap опубликовал результаты первого квартала, завершившегося 29 апреля. Результаты оказались несколько лучше ожидавшихся, из-за чего акции компании в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже взлетели почти на 15%.

Чистые продажи Gap снизились с $3,5 млрд до $3,3 млрд, валовая прибыль выросла с $1,1 млрд до $1,2 млрд, операционные издержки снизились с $1,3 млрд до $1,2 млрд, чистый убыток сократился с $162 млн до $18 млн. Доход на одну акцию составил $0,01, в то время как аналитики ожидали убытка $0,16. За время пандемии компания, как и многие другие ритейлеры, активно увеличивала запасы товаров, учитывая высокий спрос. Однако после пандемии спрос начал падать — у Gap остались значительные складские запасы. В последнем квартале компании удалось сократить эти запасы на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За последние пять лет акции Gap потеряли более 70%, финансовые показатели падали. В июле прошлого года генеральный директор Соня Сингал была отправлена в отставку. Для исправления ситуации на пост генерального директора был временно назначен исполнительный председатель совета директоров Gap Боб Мартин. За период своего руководства он провел два раунда сокращений, сократив 2300 человек, снизил операционные издержки и складские запасы, добился повышения рентабельности. Кроме того, до конца этого года Gap закроет около 350 магазинов Gap и Banana Republic с низкими показателями. Сейчас у Gap работает более 3450 магазинов в 40 странах мира.

Алена Миклашевская