Учителям одной из школ Петербурга выдали список запрещенных для посещения стран

В Санкт-Петербурге учителей одной из школ на юге города якобы убеждают подписать документ, запрещающий им выезжать в некоторые страны мира.

Как сообщает 26 мая «МК в Питере», один из педагогов заявил о том, что он получил список «запрещенных» и «разрешенных» для путешествий государств. По словам собеседника издания, подпись пока носит рекомендательный характер, однако в руководстве советуют это сделать, чтобы позже «не было лишних вопросов от РОНО».

В перечень запрещенных, как отметил источник, внесены такие страны как Австралия, Албания, Андорра, Багамские острова, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония, Латвия, Литва и Молдавия.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании детей в коррекционной школе №4 Василеостровского района Петербурга.

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