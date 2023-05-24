Прокуратура Петербурга взяла на контроль дело об истязании детей в коррекционной школе

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело об истязании по результатам доследственной проверки в коррекционной школе №4. Прокуратура взяла под контроль ход расследования, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело по статье об истязании (ч. 2 ст. 117 УК РФ) возбуждено после жалоб родителей учащихся коррекционной школы №4 на нарушение прав и недопустимое поведение педагогов по отношению к детям.

По данным следствия, с сентября 2022 по апрель 2023 года преподаватели физически и психологически давили на несовершеннолетних учащихся. В школе обучаются дети, имеющие инвалидность и трудности в освоении учебного процесса. Одному из них были нанесены телесные повреждения в область головы.

Прокуратура взяли под контроль ход расследования по уголовному делу.

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