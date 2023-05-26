Глава Липецкой области рассчитывает на ускорение локализации сборки электромобилей Evolute

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов считает, что производству ООО «Моторинвест» в Краснинском районе стоит ускориться с локализацией сборки электромобилей из китайских машинокомплектов под брендом Evolute. Об этом господин Артамонов сообщил в интервью «Ъ-Черноземье».
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Сегодняшние темпы развития проекта он оценивает как «неплохие», но полагает, что «могло быть и лучше». «С компанией был подписан специальный инвестиционный контракт (СПИК), в рамках которого перед ней поставлены обязательства по локализации. Они должны быть выполнены. Мы уже показывали «Моторинвесту» возможности целого ряда наших производителей различных комплектующих, это резинотехнические и пластмассовые изделия,— рассказал господин Артамонов.— В конечном итоге они должны привлечь местных поставщиков. Если я правильно помню, у них должно быть локализовано до 90% комплектующих. Да, для этого дается большой срок, но компании надо уже сейчас находить партнеров и ставить работу с ними на поток».
В частности господин Артамонов рассчитывает, что предприятие может использовать сталь производства Новолипецкого металлургического комбината: «Мы буквально недавно разговаривали об этом с президентом группы НЛМК Григорием Федоришиным. Договорились подумать о развитии в нашем регионе производств, которые будут потреблять металл именно здесь».