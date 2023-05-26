Петербургскую журналистку оштрафовали за сотрудничество с нежелательной организацией

Калининский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности журналистку Марию Жолобову по ст.20.33 КоАП РФ (участие в деятельности нежелательной организации).

Как сообщили 26 мая в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, в ноябре прошлого года Жолобова направила запрос в ООО «Специальный технологический центр», являющееся предприятием ОПК РФ для предоставления информации о выпускаемых предприятием изделиях, в том числе данных о кооперации головного исполнителя общества в рамках государственного оборонзаказа. При этом журналистка представилась корреспондентом интернет-издания «Важные истории» (включено Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов, деятельность признана нежелательной на территории РФ).

Сама Жолобова в суд не явилась. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на бывшего главного редактора «Эха Петербурга» Валерия Нечая составили протокол за репост материала издания «Медуза» (также признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией).

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