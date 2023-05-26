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На журналиста из Петербурга составили протокол за репост «Медузы»

На бывшего главного редактора «Эха Петербурга» Валерия Нечая составили протокол по статье об участии в признанной в России нежелательной организации. Как стало известно правозащитному отделу «Первый отдел», причиной стал репост материала издания «Медуза» (признаны в России иностранным агентом и нежелательной организацией).

Господину Нечаю сменяют административную статью 20.33. КоАП РФ. Наказание по статье — штраф от 5 до 15 тыс. руб. для физлиц, от 20 до 50 тыс. руб. для должностных лиц, от 50 до 100 тыс. руб. для юрлиц. При повторном нарушении может быть возбуждено уголовное дело с наказанием до четырех лет лишения свободы.

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