Полиция Краснодара ищет владельцев запертых в гараже диких хищных кошек

Сотрудники полиции Краснодара проводят проверку по факту обнаружения запертых в гараже нескольких диких хищных кошек. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.

Зоозащитники нашли сервалов в гараже на 2-ом проезде Айвазовского.

«В настоящее время устанавливается личность владельца животных. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение»,— прокомментировал начальник пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Артем Коноваленко.

Отмечается, что материалы проверки будут направлены в Росприроднадзор.

Тат Гаспарян

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