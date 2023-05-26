Белгородский район за сутки со стороны Украины обстреляли 14 раз

Глава пригородного Белгородского района Владимир Перцев рассказал об оперативной обстановке в муниципалитете за прошедшие сутки. По его данным, район был под обстрелом 14 раз. Теперь власти оценивают размер причиненного ущерба.

Как уточнил господин Перцев, по селу Журавлевка артиллерия ВСУ выпустила 12 снарядов. Кроме того, две атаки были совершены с помощью беспилотников: в селе Головино один квадрокоптер сбили, пострадавших и разрушений нет; в поселке Октябрьский в результате сброса взрывного устройства с БПЛА пострадавших нет, на в административном здании выбиты окна, посечены фасад и кровля. На данный момент оперативные службы закончили свою работу, отметил глава района.

Сегодня уже в результате обстрела ВСУ поселка Новая Таволжанка Шебекинского городского округа местная жительница получила ранения средней тяжести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Владимир Зоркий