Арестован бывший гендиректор концессионера пермских трамваев

В Ярославле суд сегодня арестовал генерального директора ООО «Группа Мовиста» Александра Советникова, сообщает «Ъ-Ярославль». Он обвиняется в даче взяток в особо крупном размере (ч.5 ст. 291 УК РФ) бывшему директору департамента транспорта Ярославской области Татьяне Черемных, генеральному директору ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илье Прокопьеву и его заместителю. По версии следствия, господин Советников с 1 февраля по 19 мая передал взяткополучателям 1, 6 млн руб. «за оказание покровительства его организации при исполнении госконтрактов по перевозке пассажиров в общественном транспорте Ярославля». Деньги передавались на регулярной основе за счет фиктивного трудоустройства в ООО «Группа Мовиста» иных лиц. При этом зарплатные карты фиктивных работников, как следует из материалов дела, находились у Татьяны Черемных и ее мужа, которые снимали деньги с карт, а затем тратили на личные цели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Александр Советников является генеральным директором и единственным учредителем ООО «Группа Мовиста». Ранее господин Советников возглавлял ООО «Мовиста регионы Пермь». «Мовиста регионы» является инвестором и оператором в области развития городского общественного транспорта в Липецке, Курске, Верхней Пышме, Перми и Красноярске.

ООО «Мовиста Регионы Пермь» выступает концессионером проекта по модернизации трамвайного комплекса краевой столицы.

Концессионное соглашение, в рамках которого будет проведена модернизация трамвайного комплекса в Перми, было подписано в начале ноября 2022 года. Дочерняя структура «Мовиста Регионы» — ООО «Мовиста Регионы Пермь» — стала единственным участником конкурса на право его заключения. Согласно документу, до 2025 года в Перми планируется отремонтировать 34,7 км трамвайных путей, реконструировать депо «Балатово», обновить семь тяговых подстанций и закупить для трамвайного парка города 44 новых вагона.

Стоимость всех работ по модернизации составляет 16,1 млрд руб. Из них 4,4 млрд руб. предоставит федеральный бюджет в виде безвозвратной субсидии, а также будут привлечены средства Фонда национального благосостояния, ВЭБ.РФ и самого концессионера. Условием реализации проекта является передача трамвайного комплекса в концессию «Мовиста Регионы Пермь» на 20 лет.

В Перми концессионер уже начал реконструкцию трамвайных путей.