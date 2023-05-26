В петербургском общественном транспорте полностью заменили валидаторы для оплаты проезда

На всем подвижном составе городского общественного транспорта Санкт-Петербурга обновлены валидаторы, все новые устройства оснащены функцией отложенного пополнения проездных, сообщил 26 мая городской комитет по транспорту.

«"Умные" валидаторы установлены в более чем 5 тыс. автобусах и порядка 1,5 тыс. трамваев и троллейбусов ГУП "Горэлектротранс". Всего — порядка 6,5 тыс. транспортных средств»,— говорится в сообщении.

Через новые валидаторы можно отложенно пополнять единый электронный билет «Подорожника» и счет в транспортном приложении Единой карты петербуржца. Также с 22 мая через запущенный Смольным «Личный кабинет пассажира» общественного транспорта можно теперь пополнять единые электронные билеты и отслеживать историю поездок.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ко Дню города в Петербурге выпустили лимитированный тираж «Подорожников».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте