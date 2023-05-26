Путин поддержал продление моратория на ответственность для бизнеса за валютные нарушения

Президент Владимир Путин поддержал предложение о продлении моратория на привлечение к административной ответственности за нарушения валютного законодательства, связанные с санкциями. Об этом он заявил на встрече с представителями «Деловой России» в Кремле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Согласен полностью, мы неоднократно обсуждали это и в правительстве, и с Центральным банком»,— отреагировал господин Путин на просьбу участников встречи (цитата по ТАСС). «Продлить мораторий точно нужно, и точно совершенно нужно ни в коем случае не допустить потом каких-то выплат со стороны бизнеса задним числом. Амнистия должна быть, полностью согласен»,— заявил президент и попросил правительство «соответствующим образом на это отреагировать».

«Жизнь совсем уже другая, нам атавизмы советского валютного законодательства ни к чему, хотя стабильность и возврат (валютной выручки экспортерами.— "Ъ") — он должен быть»,— также сказал Владимир Путин, отметив, что в этом случае, возможно, нужно использовать другие механизмы.

В декабре 2022 года был продлен применяемый к резидентам РФ (компаниям и гражданам) мораторий на привлечение к административной ответственности за нарушения валютного законодательства, если они связаны с санкциями. Мораторий продлили до 31 декабря 2023 года, ранее он устанавливался на период с 23 февраля по 31 декабря 2022 года.

Статья о мерах по обеспечению финансовой стабильности введена в закон о контрсанкциях в июне 2022 года и предусматривает специальный порядок проведения гражданами и бизнесом сделок с лицами из «недружественных» стран, выплаты дивидендов таким лицам и валютного контроля.

Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по исполнению или прекращению обязательств по внешнеторговому договору, на который распространяются требования валютного законодательства, влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, и юрлиц в размере от 5% до 30% суммы денежных средств, причитающихся резиденту от нерезидента; на должностных лиц — от 3% до 5% суммы денежных средств, но не более 30 тыс. руб.

Подробнее о валютном контроле читайте в публикации «Ъ FM» «Валютному контролю предписали смягчиться».

Мария Федотова