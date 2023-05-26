Покушавшихся на Дмитрия Картушина осудили совокупно на 51 год

Нижегородский районный суд признал четырех бывших сотрудников частного охранного предприятия Москвы виновными в покушении на убийство нижегородского предпринимателя Дмитрия Картушина. Совокупно их осудили на 51 год лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Установлено, что заказ на убийство коммерсанта получил Роман Парлюк, он привлек еще пятерых. Владлен Глебов, Михаил Ефименко и Николай Петренко следили за предпринимателем, а Олег Мицюк и Вадим Иванов напали на Дмитрия Картушина утром 13 января 2016 года в тамбуре офиса на улице Пискунова, несколько раз ударили его ножом и скрылись на автомобиле. Коммерсант выжил, потому что активно отбивался и ему вовремя была оказана медицинская помощь. Заказчик покушения до сих пор не найден.

Роман Парлюк, Владлен Глебов и Олег Мицюк приговорены к 13 годам лишения свободы, Вадим Иванов осужден на 12 лет. Гособвинение запрашивало каждому более 14 лет. Суд постановил прекратить уголовное преследование в отношении Михаила Ефименко из-за истечения сроков давности, на этом же настаивали его адвокаты. Николай Петренко был оправдан, ранее такой вердикт вынесла коллегия присяжных.

Дмитрий Картушин подал гражданский иск, где оценил причиненный ему вред в 10 млн руб. Из них 42 тыс. руб. коммерсант требует взыскать с подсудимых за испорченную одежду, 145,7 тыс. руб. за лечение в России и €5 тыс. за лечение в Германии.

По мнению защиты, такая оценка морального вреда не соизмерима с причиненным ущербом и ситуацией. Суд постановил частично удовлетворить иск потерпевшего и взыскать с четырех осужденных по 500 тыс. руб.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней.

Елена Ковалева