Присяжные оправдали обвиняемого по делу о заказном убийстве нижегородского бизнесмена

В Нижегородском районном суде коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт пятерым сотрудникам московского частного охранного агентства, сообщили в пресс-службе суда. Их обвиняют в покушении на заказное убийство предпринимателя Дмитрия Картушина. Коллегия присяжных оправдала одного фигуранта – Николая Петренко, который участвовал в слежке за коммерсантом, сообщили «Ъ-Приволжье» представители бизнесмена.

По версии следствия, организатором покушения был Роман Парлюк, к нему с заказом на убийство господина Картушина обратилось неустановленное лицо. Подсудимый привлек еще пятерых. Владлен Глебов, Михаил Ефименко и Николай Петренко, по мнению прокуратуры, вели слежку за предпринимателем, а Олег Мицюк и Вадим Иванов напали на коммерсанта утром 13 января 2016 года в тамбуре офиса на улице Пискунова, несколько раз ударили его ножом и скрылись на автомобиле. Дмитрий Картушин выжил, потому что активно отбивался и ему вовремя была оказана медицинская помощь.

Пятеро из шести подсудимых отрицают причастность к нападению, вину они не признали. Со следствием сотрудничал только Михаил Ефименко.

Далее в суде пройдет обсуждение вердикта присяжных, прения сторон, последнее слово подсудимых и вынесение приговора.

Елена Ковалева