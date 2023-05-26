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Коммерсантъ FM
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Оппозиция хочет повторить

Внесистемные политики снова пытаются объединиться для участия в выборах

Оппозиционный проект «Штаб кандидатов» объединяет усилия с партией «Гражданская инициатива» для совместного участия в осенних региональных и муниципальных выборах. Платформа уже нашла кандидатов для местных кампаний в Новой Москве и Московской области, а также для выборов в гордумы Архангельска, Белгорода и Великого Новгорода. Эксперты сомневаются в успехе проекта, отмечая, что демократическая повестка не очень актуальна на региональном и местном уровнях.

Основатель проекта «Штаб кандидатов» Дмитрий Кисиев в одиночном пикете (июнь 2020 года)

Основатель проекта «Штаб кандидатов» Дмитрий Кисиев в одиночном пикете (июнь 2020 года)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Основатель проекта «Штаб кандидатов» Дмитрий Кисиев в одиночном пикете (июнь 2020 года)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О намерении объединиться с «Гражданской инициативой» (ее возглавляет экс-министр экономики РФ в 1992–1993 годах Андрей Нечаев) для подготовки к осенним выборам “Ъ” сообщил основатель проекта «Штаб кандидатов» Дмитрий Кисиев. «Осознавая, насколько трудно в существующих условиях участвовать в выборах, мы все-таки решили не игнорировать и не бойкотировать их, а продолжить формировать гражданское общество и развивать демократические институты»,— говорится в совместном заявлении штаба и партии, с текстом которого ознакомился “Ъ”.

По мнению авторов инициативы, координация с другими политическими силами поможет «как можно большему числу кандидатов» добраться до избирательных бюллетеней.

«Штаб кандидатов» появился в 2022 году для поддержки независимых участников муниципальных выборов в Москве. Его организовала команда экс-членов «Яблока», исключенных в 2021 году за намерение сменить руководство партии. Дмитрий Кисиев называл целью проекта «сохранение института независимых муниципальных депутатов» без акцента на идеологических взглядах выдвиженцев и их привязки к округам. На выборах-2022 «Штаб кандидатов» выдвинул более 50 кандидатов, пройти этап регистрации удалось 31 из них, двое были избраны депутатами.

«Оппозиционное движение в нынешних условиях может продемонстрировать только локальные электоральные успехи, поэтому идейно близким организациям нужно объединяться для больших результатов»,— заявил “Ъ” господин Кисиев. По его словам, в будущей коалиции «Штаб кандидатов» возьмет на себя технические вопросы: юридическое сопровождение, сбор подписей, обучение, формирование команд, разработку агитации, «полевую» работу. «Гражданская инициатива» готова выдвигать кандидатов и поддерживать их медийно. Как сообщил Дмитрий Кисиев, проект уже подобрал кандидатов на муниципальные выборы в 13 поселениях Новой Москвы и в Подмосковье. Также платформа готовит кандидатов в гордумы Архангельска, Белгорода, Великого Новгорода и других регионов, которые пока присоединяются к проекту. «Штаб кандидатов» и «Гражданская инициатива» приглашают к сотрудничеству и другие политические силы, отметил господин Кисиев.

Андрей Нечаев, в свою очередь, уточнил, что усилия союзников будут сконцентрированы на местных выборах, в которых легче участвовать.

При этом есть намерение выдвигать кандидатов и в заксобрания ряда регионов, добавил он: «Не хочу пока раскрывать все подробности, но будем пытаться в Ненецком автономном округе, во Владимирской области, в Калмыкии».

Эксперты нарисовали групповой портрет участника предстоящих выборов

Напомним, первым заметным успехом внесистемной оппозиции, достигнутым благодаря объединению усилий по подготовке и выдвижению кандидатов, стали муниципальные выборы в Москве 2017 года, когда в 25 районах «Единая Россия» уступила большинство, а в семи вообще не избрался ни один депутат от партии власти. Большинство победивших оппозиционеров были поддержаны проектом Максима Каца и Дмитрия Гудкова (оба внесены Минюстом в реестр иностранных агентов) «Объединенные демократы». Позже проект перешел под управление ныне ликвидированной «Открытой России». К началу муниципальной кампании-2022 «политический Uber» распался, и оппозиционных кандидатов поддерживали несколько отдельных платформ, но повторить успех 2017 года им не удалось. Например, проект экс-кандидата в Госдуму от КПРФ Михаила Лобанова и депутата района Зюзино Александра Замятина «ВыДвижение» взял девять мандатов (при 129 кандидатах), а команда национал-демократа Романа Юнемана — один (при 42 кандидатах). Подавляющее же большинство мест получили единороссы и выдвиженцы лояльного властям объединения «Мой район».

Михаил Лобанов заявил “Ъ”, что в этом году не видит смысла готовить команду и участвовать в кампании: «В этой ситуации мы следим за разными выборами, но не спешим ввязываться в бесперспективные истории, а работаем над усилением нашей команды по другим направлениям».

По мнению политолога Михаила Виноградова, пока сложившаяся коалиция выглядит не очень убедительно: «Тем более что у критиков власти из условно демократического лагеря нет больших ожиданий в отношении выборного процесса».

Результат будет зависеть от персон и наличия интересантов их проведения в депутаты, считает эксперт, «но пока синергия не просматривается». Политолог Константин Калачев согласен, что шансы кандидатов, выдвинутых от нового объединения, будут невелики. По его мнению, демократическая повестка более актуальна на федеральном уровне, а на местном и региональном уровнях избирателям важнее близкие им проблемы.

Елена Рожкова, Анастасия Корня

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