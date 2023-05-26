Расстрел за белую повязку

В ДНР вынесен первый приговор по уголовным делам об убийствах мирных жителей, носивших белые повязки. Бойца батальона «Азов» (запрещенная террористическая организация) Михаила Швеца приговорили к 22 годам лишения свободы за расстрел в Мариуполе прохожего с белой повязкой на руке. По словам военного, он посчитал, что такие повязки надевают люди, занимающие пророссийскую позицию.
Бывший боец батальона «Азов» Михаил Швец
Фото: ГВП
Как сообщили «Ъ» в Главной военной прокуратуре, Верховный суд ДНР вынес приговор Михаилу Швецу, с 2021 года проходившему службу по контракту в войсковой части №3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины (запрещенный в РФ как террористическая организация батальон «Азов»).
Швец служил водителем пулеметного отделения взвода огневой поддержки 1-й роты 1-го батальона в звании сержанта. В его должностные обязанности входило вождение автомобиля «Спартан», сделанного на базе «КрАЗа» по канадской лицензии, на крыше которого установлен пулемет калибра 12,7 мм «Утес» либо автоматический гранатомет. Но в Мариуполе, куда было переброшено его подразделение, сержанту приходилось действовать в основном в пешем порядке.
В материалах уголовного дела, расследованного СКР, говорится, что вместе с другими военнослужащими в марте 2022 года сержант Швец находился на позиции на восьмом этаже дома №5 по улице 130-й Таганрогской дивизии. Он осуществлял «охранение и патрулирование занимаемой территории, а также наблюдение за передвижением всех лиц в районе указанного дома».
Преступление, по данным следствия, Михаил Швец совершил, находясь на посту.
В показаниях самого Швеца говорится, что примерно в 250 м от его позиции, у здания аптеки с зеленой вывеской на пересечении улиц 130-й Таганрогской дивизии и проспекта Победы он увидел мужчину и женщину с белыми повязками на левых рукавах одежды. Оружия у них сержант, по его словам, не видел, и сумок, в которых его можно было спрятать, у пары не было.
В этот момент, по словам сержанта, он вспомнил рассказы других военнослужащих, говоривших, что белые повязки надевают жители Мариуполя, занимающие пророссийские позиции и поддерживающие специальную военную операцию. Пока сержант размышлял, пара скрылась. Решив, что в следующий раз он откроет огонь, сержант продолжил наблюдение.
Минут через десять-пятнадцать мужчина и женщина снова оказались в зоне видимости. Мужчину Швец решил убить как «предателя», а женщину пощадить.
После того как из окна восьмого этажа, с расстояния около 250 м, сержант открыл огонь, мужчина и женщина упали, очевидно пытаясь таким образом избежать пуль. Затем прохожий поднялся, и Швец выпустил в него еще пару пуль, которые, по его словам, точно попали в жертву. Мужчина так и остался лежать, а женщина минут через десять резко вскочила и забежала за здание аптеки. А вскоре к телу подошли трое мужчин. Белых повязок на них не было, поэтому, отметил Швец, стрелять он не стал.
Сменяясь с поста, он на всякий случай собрал с пола гильзы, которые выбросил по дороге. Через несколько дней сержант был ранен в шею в бою с милицией ДНР и находился в бункере завода «Азовсталь», откуда 17 мая вместе с другими военнослужащими сдался в плен.
Свою вину сержант полностью признал. А суд, на котором обвинение поддерживала прокуратура объединенной группировки войск в Донбассе за преступления, предусмотренные п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов), назначил ему 22 года заключения.
При этом следует отметить, что в производстве следствия сейчас находится еще несколько уголовных дел, фигуранты которых, украинские военнослужащие, совершали убийства жителей Мариуполя, имевших белые повязки. По данным «Ъ», среди жертв были и люди, ранее получившие ранения.