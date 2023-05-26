Расстрел за белую повязку

В ДНР вынесен первый приговор по уголовным делам об убийствах мирных жителей, носивших белые повязки. Бойца батальона «Азов» (запрещенная террористическая организация) Михаила Швеца приговорили к 22 годам лишения свободы за расстрел в Мариуполе прохожего с белой повязкой на руке. По словам военного, он посчитал, что такие повязки надевают люди, занимающие пророссийскую позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший боец батальона «Азов» Михаил Швец

Фото: ГВП Бывший боец батальона «Азов» Михаил Швец

Фото: ГВП

Как сообщили «Ъ» в Главной военной прокуратуре, Верховный суд ДНР вынес приговор Михаилу Швецу, с 2021 года проходившему службу по контракту в войсковой части №3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины (запрещенный в РФ как террористическая организация батальон «Азов»).

Швец служил водителем пулеметного отделения взвода огневой поддержки 1-й роты 1-го батальона в звании сержанта. В его должностные обязанности входило вождение автомобиля «Спартан», сделанного на базе «КрАЗа» по канадской лицензии, на крыше которого установлен пулемет калибра 12,7 мм «Утес» либо автоматический гранатомет. Но в Мариуполе, куда было переброшено его подразделение, сержанту приходилось действовать в основном в пешем порядке.

В материалах уголовного дела, расследованного СКР, говорится, что вместе с другими военнослужащими в марте 2022 года сержант Швец находился на позиции на восьмом этаже дома №5 по улице 130-й Таганрогской дивизии. Он осуществлял «охранение и патрулирование занимаемой территории, а также наблюдение за передвижением всех лиц в районе указанного дома».

Преступление, по данным следствия, Михаил Швец совершил, находясь на посту.

В показаниях самого Швеца говорится, что примерно в 250 м от его позиции, у здания аптеки с зеленой вывеской на пересечении улиц 130-й Таганрогской дивизии и проспекта Победы он увидел мужчину и женщину с белыми повязками на левых рукавах одежды. Оружия у них сержант, по его словам, не видел, и сумок, в которых его можно было спрятать, у пары не было.

В этот момент, по словам сержанта, он вспомнил рассказы других военнослужащих, говоривших, что белые повязки надевают жители Мариуполя, занимающие пророссийские позиции и поддерживающие специальную военную операцию. Пока сержант размышлял, пара скрылась. Решив, что в следующий раз он откроет огонь, сержант продолжил наблюдение.

Минут через десять-пятнадцать мужчина и женщина снова оказались в зоне видимости. Мужчину Швец решил убить как «предателя», а женщину пощадить.

После того как из окна восьмого этажа, с расстояния около 250 м, сержант открыл огонь, мужчина и женщина упали, очевидно пытаясь таким образом избежать пуль. Затем прохожий поднялся, и Швец выпустил в него еще пару пуль, которые, по его словам, точно попали в жертву. Мужчина так и остался лежать, а женщина минут через десять резко вскочила и забежала за здание аптеки. А вскоре к телу подошли трое мужчин. Белых повязок на них не было, поэтому, отметил Швец, стрелять он не стал.

Сменяясь с поста, он на всякий случай собрал с пола гильзы, которые выбросил по дороге. Через несколько дней сержант был ранен в шею в бою с милицией ДНР и находился в бункере завода «Азовсталь», откуда 17 мая вместе с другими военнослужащими сдался в плен.

Свою вину сержант полностью признал. А суд, на котором обвинение поддерживала прокуратура объединенной группировки войск в Донбассе за преступления, предусмотренные п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов), назначил ему 22 года заключения.

При этом следует отметить, что в производстве следствия сейчас находится еще несколько уголовных дел, фигуранты которых, украинские военнослужащие, совершали убийства жителей Мариуполя, имевших белые повязки. По данным «Ъ», среди жертв были и люди, ранее получившие ранения.

Николай Сергеев