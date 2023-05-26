Президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил 26 мая журналистам в подмосковной Кубинке, что снайперская винтовка Чукавина принята на вооружение армии России. По его словам, получившие образцы военнослужащие положительно отзываются о винтовке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Калашников» Фото: «Калашников»

«Любое оружие требует качественной отработки уже после того, как оно будет запущено в серию, потому что в эксплуатации вылезает миллион вопросов»,— сказал господин Лушников, передает «РИА Новости».

Позже ТАСС обратился за комментарием в концерн «Калашников». Агентству сообщили, что сейчас винтовка, которую серийно производят с 2023 года, проходит «опытную эксплуатацию в войсках, по итогам которой будет принято решение о принятии на вооружение».

Агентства отмечают, что новая винтовка предназначена заменить снайперскую винтовку Драгунова, принятую на вооружение в 1963 году. В варианте под калибр 7,62х54 мм новая винтовка совместима с магазином от СВД.

Конструктор Андрей Чукавин, занимавшийся разработкой винтовки с 2016 года, в интервью ТАСС от 27 апреля говорил, что у его изобретения кучность стрельбы лучше СВД на 25–30%. При этом он отмечал, что параметр кучности «определяется в большей степени качеством патронов». 22 мая президент Владимир Путин наградил Андрея Чукавина орденом Александра Невского.

Александр Кислов