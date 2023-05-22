Путин наградил конструктора винтовки Чукавина орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил конструктора Андрея Чукавина орденом Александра Невского, сообщил концерн «Калашников». Господин Чувакин — разработчик одноименной полуавтоматической снайперской винтовки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Концерн «Калашников» Фото: Концерн «Калашников»

«Андрей Чукавин награжден орденом Александра Невского за большой вклад в укрепление обороноспособности страны, создание и разработку новых образцов вооружения и многолетнюю добросовестную работу»,— рассказали в концерне. Там уточнили, что вручение госнаграды прошло в Москве, другие подробности не приводятся.

«Калашников» с 2016 года занимался разработкой снайперской винтовки Чукавина (СВЧ). Она встала на серийное производство в 2023 году. В варианте под калибр 7,62х54 мм винтовка совместима с магазинами от снайперской винтовки Драгунова, на замену которой пришла СВЧ. Андрей Чукавин в интервью ТАСС говорил, что новая винтовка превосходит предыдущую по показателям кучности стрельбы на 25–30%.

Лаура Кеффер