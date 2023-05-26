Около 40% работающей молодежи планируют продолжать карьеру в той же сфере

Как показало исследование «Ромир», здравоохранение и соцуслуги оказались наиболее устойчивыми к потере молодых кадров. Более половины работающей там молодежи (в возрасте 15–29 лет) не планируют менять сферу деятельности в горизонте 3–5 лет. Из тех, кто рассматривает переход в другую область, 4% планируют работать в сфере услуг. Также привлекательны для молодых сотрудников производство, строительство, образование. Наименее привлекательной оказалась риэлторская деятельность: практически никто из работающих не выразил твердого намерения развиваться в этой сфере, хотя 36% еще раздумывают. В целом около 40% работающей молодежи планируют продолжать карьеру.

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По данным исследования, наибольшую привлекательность для перехода из текущей сферы для работающей молодежи демонстрируют область информации и связи, а также производственная деятельность.